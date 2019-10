Pöltl gewann mit San Antonio auch gegen Washington

Mit einem 124:122 gegen die Washington Wizards haben die San Antonio Spurs am Samstag (Ortszeit) auch das zweite Spiel der Saison in der National Basketball Association (NBA) gewonnen. Center Jakob Pöltl steuerte in 14:49 Minuten auf dem Parkett je sechs Punkte und Rebounds, vier Assists sowie drei blockierte Würfe bei.