Weltklimafonds GCF sammelte fast zehn Milliarden Dollar ein

Eine internationale Geberkonferenz hat für den Weltklimafonds rund 9,8 Milliarden US-Dollar (rund 8,8 Milliarden Euro) eingesammelt. Hauptgeber für die Arbeit des Fonds in den kommenden vier Jahren seien Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan und Schweden, teilte der Green Climate Fund (GCF) am Freitag nach Abschluss seiner zweitägigen Konferenz in Paris mit.