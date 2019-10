Beamte wollen Gehaltserhöhung, die man im "Börserl" spürt

Mit einer klaren Ansage ist am Donnerstag die Beamtengewerkschaft GÖD in die erste Runde der Gehaltsverhandlungen gegangen. Vorsitzender Norbert Schnedl will ein nachhaltiges Gehaltsplus, dass man "im Börserl spüren" kann. Vertreter von Regierung und Gewerkschaft stellten in der ersten Verhandlungsrunde wesentliche Wirtschaftsdaten außer Streit: Die Inflationsrate wurde mit 1,7 Prozent festgelegt.