72-jähriger Oberösterreicher bei Forstunfall getötet

Ein 72-Jähriger ist am Montag bei Waldarbeiten in Gunskirchen (Bezirk Wels-Land) tödlich verletzt worden. Er war mit der Motorsäge abgerutscht und erlitt eine schwere Schnittwunde am Unterschenkel. Der Oberösterreicher verblutete trotz der raschen Hilfe durch seine Frau. Das berichtete die Polizei.