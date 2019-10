Versuchte Vergewaltigung in Wien

Die Polizei fahndet nach einer versuchten Vergewaltigung am 6. Oktober in der Kopalgasse in Wien-Simmering nach dem Täter: Der Mann soll sein Opfer von der U-Bahnstation Enkplatz verfolgt haben. An der Eingangstüre zum Wohnhaus ihrer Mutter drängte der Verdächtige die Frau dann ins Stiegenhaus, schlug ihr mit der Faust ins Gesicht, zerrte sie zu den Kellerabteilen und wollte sie vergewaltigen.