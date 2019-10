Irans Präsident Rouhani betont Gesprächsbereitschaft

Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat im Atomstreit mit den USA und Konflikten mit arabischen Nachbarn die Gesprächsbereitschaft seines Landes betont. "Wir sind bereit, sowohl mit dem Westen als auch den (arabischen) Staaten in der Region zu verhandeln, um die Konflikte zu lösen", sagte der als eher gemäßigt geltende Präsident am Montag in Teheran.