Demonstration in Wien gegen türkische Militäroffensive

Rund 3.000 Menschen haben laut den Veranstaltern am Donnerstag und Freitag in Wien gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien demonstriert. Am Samstag sollen es noch mehr gewesen sein. Mit demonstriert haben auch die Grüne-Politikerin und Vize-Bürgermeisterin Birgit Hebein, der Ex-Europapabgeordnete Michel Reimon und die österreichisch-kurdische Grün-Politikerin Berivan Aslan.