Saudi-Arabien: Mit Touristenvisa "neues Kapitel aufschlagen"

Mit der Ausstellung von Touristenvisa will Saudi-Arabien "ein neues Kapitel aufschlagen". Dies erklärte der Botschafter der Golf-Monarchie in Österreich, Prinz Abdullah bin Khalid bin Sultan Al Saud, am Freitag bei der Präsentation des neuen Online-Visums, das seit einigen Wochen in Kraft ist und künftig Touristen aus 49 Staaten der Welt eine unkomplizierte Einreise ermöglicht.