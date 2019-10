Nach Angriff in Ruanda: Polizei tötete 19 mutmaßliche Täter

Nach einem Angriff auf ein Dorf in der Nähe eines Nationalparks im ostafrikanischen Ruanda hat die Polizei nach eigenen Angaben 19 mutmaßliche Angreifer getötet. Zudem seien fünf Verdächtige festgenommen worden, teilte Polizeisprecher John Bosco Kabera am Sonntag mit. Unbekannte hatten Freitagnacht das Dorf Kinigi in der Nähe des Vulkan-Nationalparks angegriffen.