Lainer fällt für EM-Quali aus- Trimmel, Friedl nachnominiert

Stefan Lainer steht der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in den EM-Qualifikationsspielen am Donnerstag in Wien gegen Israel und am Sonntag in Ljubljana gegen Österreich nicht zur Verfügung. Der Mönchengladbach-Legionär erlitt am Sonntag beim 5:1 seines Clubs gegen Augsburg eine Außenbandverletzung im linken Sprunggelenk, für ihn wurde Christopher Trimmel von Union Berlin nachnominiert.