Djokovic holte Tokio-Titel bei Comeback nach Schulterblessur

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat sein Comeback nach einer Schulterverletzung erfolgreich gestaltet. Der Serbe sicherte sich am Sonntag beim ATP-500-Tennisturnier in Tokio durch ein 6:3,6:2 im Finale gegen den Australier John Millman den 76. Titel seiner Karriere. Es war sein erstes Turnier nach der Aufgabe im Achtelfinale der US Open vor vier Wochen.