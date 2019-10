25-Jähriger tötete in Kitzbühel Ex-Freundin und Familie

Ein 25-jähriger Einheimischer soll in den frühen Sonntagmorgenstunden in einem Wohnhaus in Kitzbühel fünf Personen erschossen haben. Unter den Opfern waren laut Angaben der Polizei die 19-jährige Ex-Freundin des 25-Jährigen, die Eltern der 19-Jährigen, ihr Bruder (25) sowie ihr neuer Freund (24). Das Tatmotiv dürfte Eifersucht gewesen sein.