St. Pölten Schönes "Cinderella"-Gastspiel aus Monte Carlo

Einen märchenhaften Start in die neue Saison setzte das Festspielhaus St. Pölten am Samstagabend mit einem hochkarätigen Gastspiel: Sergej Prokofjews "Cinderella", choreografiert von Jean-Christophe Maillot für Les Ballets de Monte-Carlo, beeindruckte mit einem wahren Füllhorn an wunderschönen Szenen.