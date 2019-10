Bundespräsident erteilt Kurz Regierungsbildungsauftrag

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird ÖVP-Chef Sebastian Kurz den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Das teilte die Präsidentschaftskanzlei am Freitag mit. Der ÖVP-Bundesparteiobmann ist am Montag um 10.00 Uhr zu einem Gespräch in die Hofburg geladen. Im Anschluss erfolgt der Regierungsbildungsauftrag.