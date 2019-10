Preiner gewann mit WM-Bronze auch Mehrkampf-Gesamtwertung

Verena Preiner hat sich mit dem Gewinn von WM-Bronze am Donnerstag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha auch den Gesamtsieg in der "IAAF Combined Events Challenge" geholt. In dieser Saison-Gesamtwertung der Mehrkämpfer ganz oben zu stehen, ist zuvor noch keiner Österreicherin gelungen. Im Zehnkampf ging Platz eins an den Kanadier Damian Warner, ebenfalls WM-Dritter.