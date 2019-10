Dutzende Migranten wollten von Griechenland nach Italien

Wenige Seemeilen südwestlich der griechischen Halbinsel Peloponnes hat die griechische Küstenwache rund 60 Migranten auf See entdeckt. Sie seien an Bord einer Segeljacht auf dem Weg nach Italien gewesen, als sie ein Notsignal sendeten, berichtete der staatliche Rundfunk (ERT) am Freitag. Sie sollten zu einem westgriechischen Hafen gebracht werden.