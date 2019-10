Weltlehrertag - "Direktoren fühlen sich alleine gelassen"

Die Schulen versinken noch immer in Verwaltung und Bürokratie, von der angekündigten Flurbereinigung merke man an den Schulen nichts, beklagt der oberste Lehrergewerkschafter Paul Kimberger (FCG) anlässlich des Weltlehrertags am 5. Oktober im APA-Gespräch. Die jüngste Schulverwaltungsreform hat für ihn die Situation noch verschärft: "Die Direktoren fühlen sich alleine gelassen."