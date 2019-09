Weltverband prüft Blutdoping-Vorwürfe gegen Kenias Athleten

Der Leichtathletik-Weltverband IAAF will Blutdoping-Vorwürfe gegen Kenia untersuchen. Dies teilte die Integritätskommission AIU am Sonntag am Rande der WM in Doha mit. Die AIU reagiert damit auf einen Bericht der ZDF-"Sportreportage" über zwei kenianische Leichtathleten, die kurz vor der WM mit dem Blutdopingmittel EPO behandelt worden sein sollen.