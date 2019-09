Fünfjähriger in Kärnten von Kuh verletzt

Ein kleiner Bub ist am Samstagnachmittag in der Gemeinde Preitenegg (Bezirk Wolfsberg) von einer Kuh, die ihr Kalb dabei hatte, angegriffen und verletzt worden. Der Fünfjährige wurde deswegen in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.