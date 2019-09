57. Viennale eröffnet mit Film von Celine Sciamma

Am 24. Oktober eröffnet die Viennale ihre 57. Ausgabe - mit Celine Sciammas "Portait d'une jeune fille en feu". Dafür kommt auch Hauptdarstellerin Adele Haenel nach Wien, um im Gartenbaukino die Projektion von "Porträt einer jungen Frau in Flammen" mitzuerleben, wie das Filmfestival am Freitag mitteilte.