DNA bestätigte Vaterschaft mutmaßlichen Mörders in Kärnten

Ein DNA-Test im Auftrag der Staatsanwaltschaft hat nun bestätigt, dass der dringend Tatverdächtige der Vater des ungeborenen Kindes einer Mitte August getöteten Kärntnerin war. Behördensprecherin Tina Frimmel-Hesse bestätigte der APA am Donnerstag einen online-Bericht der Kleinen Zeitung. Am Verdacht gegen den 35-jährigen Kärntner ändere das Testergebnis nichts - "im Gegenteil", so Frimmel-Hesse.