Brexit Party hat höchste Nebeneinkünfte im EU-Parlament

Britische Europaabgeordnete im Allgemeinen und die Brexit Party im Speziellen führen die Liste mit den bestbezahlten Nebenjobs an. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Auflistung von Transparency International kommen 22 Abgeordnete der Brexit Party auf ein jährliches Zubrot in Höhe von 2,1 Millionen bis 4,7 Millionen Euro.