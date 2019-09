Wiener Flashmob gegen "Stillstand" bei Nachhaltigkeitszielen

Während die internationalen Staats- und Regierungschefs in New York im Rahmen der UNO-Generalversammlung über die Nachhaltigkeitsziele diskutieren, haben in Wien laut Veranstaltern knapp Hundert Menschen an deren Umsetzung in Österreich erinnert. "Keine Zeit für Stillstand", so die Botschaft des Flashmobs vom Mittwoch, bei dem die Teilnehmer minutenlang erstarrten.