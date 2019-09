Iranischer Präsident Rouhani spricht vor UNO-Vollversammlung

Inmitten einer anhaltenden diplomatischen Krise und Spannungen mit den USA wird der iranische Präsident Hassan Rouhani am Mittwochnachmittag bei der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York sprechen. Am Dienstag hatte bereits US-Präsident Donald Trump seine Rede vor den Vereinten Nationen gehalten und dabei seinen Kurs der Härte gegen den Iran bekräftigt.