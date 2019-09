Austria Klagenfurt wehrte in 2. Liga Angriff des GAK ab

Austria Klagenfurt hat den Angriff des GAK abgewehrt und die Tabellenführung in der 2. Fußball-Liga auf vier Zähler ausgebaut. Die Kärntner setzten sich im Schlagerspiel am Freitagabend in Graz trotz Rückstands noch mit 2:1 (1:1) durch. Kapitän Philipp Hütter schoss beide Tore (27., 49.) für die Gäste. Für den GAK hatte Dominik Hackinger (22.) die Führung erzielt.