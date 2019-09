Iran plant am Sonntag große Militärparade am Persischen Golf

Der Iran plant am Sonntag eine große Militärparade am Persischen Golf, an der Einheiten der Armee und der Revolutionsgarden (IRGC) teilnehmen werden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Freitag berichtete, werden dabei die Luftwaffe und die Marine ihre Kampfflugzeuge, Hubschrauber sowie Kriegsschiffe und Schnellboote zur Schau stellen.