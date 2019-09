Brand in Villacher Möbelhaus - Vier Personen im Krankenhaus

Im Lager eines Möbelhauses in Villach ist am Donnerstag gegen 9.30 Uhr ein Brand ausgebrochen. Laut Feuerwehr standen Kartonagen, Papier und Gartenmöbel in den unteren Regalböden schnell in Flammen. Drei Mitarbeiter und ein Feuerwehrmann, der als Kunde im Geschäft war, starteten Löschversuche. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins örtliche Landeskrankenhaus eingeliefert.