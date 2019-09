Jihadisten töten gezielt Christen in Burkina Faso

In dem westafrikanischen Staat verüben Jihadisten nach Angaben des katholischen Hilfswerks "Kirche in Not" gezielt Angriffe auf die christliche Bevölkerung. Anfang des Monats sollen Extremisten zwei Dörfer überfallen und den Bewohnern ein Ultimatum gesetzt haben, entweder zu konvertieren oder ihre Häuser aufzugeben, wie "Kirche in Not" am Donnerstag berichtete.