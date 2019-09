ÖVP will Bildungspflicht und Tablets für Schüler

Die ÖVP will die schon im letzten Regierungsprogramm vorgesehene Bildungspflicht bis 18 Jahre umsetzen und analog zur Schulbuchaktion digitale Endgeräte wie Tablets für alle Schüler ab der Neuen Mittelschule bzw. AHS-Unterstufe bereitstellen. Außerdem soll es mehr Supportpersonal an Schulen sowie mehr HTL- und Fachhochschulplätze im MINT-Bereich geben, so Parteichef Sebastian Kurz am Donnerstag.