32-Jähriger völlig abgemagert aus Kärntner Wald gerettet

Ein 32-jähriger Kärntner ist am Montagabend völlig abgemagert und dehydriert aus einem Wald bei Wernberg (Bezirk Villach-Land) gerettet worden. Der Mann dürfte schon seit längerer Zeit in einer verfallenen Hütte gehaust haben. Wie Polizeisprecher Mario Nemetz am Dienstag auf APA-Anfrage sagte, war aber unklar, wie lange: "Er konnte aus gesundheitlichen Gründen noch nicht befragt werden."