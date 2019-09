"Cabaret": Triumph eines Damentrios in der Volksoper

John Kanders "Cabaret" ist ein Heiliger Gral der Musicalbühne, ein hitpralles Werk, an dessen ikonografischen Klippen schon so manche Inszenierung zerschellt ist. Nicht so in der Wiener Volksoper. Am Samstag feierte dort Gil Mehmerts Deutung des im Berlin der Goldenen 20er angesiedelten Stücks Premiere - als Gratwanderung zwischen politischem Zeitgemälde und lasziver Revue.