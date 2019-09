Kärntner stürzte samt Baumstamm 15 Meter ab

Ein 54-jähriger Einheimischer ist am Mittwoch bei einem Forstunfall bei Greifenburg (Bezirk Spittal an der Drau) schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte er einen rollenden, zwei Meter langen und 40 Zentimeter dicken Baumstamm aufhalten, blieb aber an dem Stamm hängen und wurde über ein steiles Waldstück mitgerissen.