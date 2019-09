Israelitische Kultusgemeinde hat neuen Generalsekretär

Facebook

Nägele ist gebürtiger Deutscher und war zuletzt Direktor für EU-Angelegenheiten von B'nai B'rith Europa in Brüssel. Zuvor arbeitete er als Berater des Rechtsausschusses im Europäischen Parlament.

Wie die "Jüdische Allgemeine" in einem Beitrag über den neuen IKG-Generalsekretär berichtet, ist Nägele besonders das Thema Holocaust Education ein Anliegen - seine Großmutter hatte die Schoa überlebt, weil sie auf Oskar Schindlers Liste stand. Der neue IKG-Generalsekretär, der in Freiburg im Breisgau aufgewachsen ist, studierte an der Universität Wien Politikwissenschaft, anschließend erwarb er an der Diplomatischen Akademie Wien einen Master in Internationalen Beziehungen und Europarecht.