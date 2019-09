Italiens Sozialdemokraten für Aufnahme von Ocean Viking

Nach der Vereidigung der neuen Regierung in Italien mehren sich die Zeichen für einen Kurswechsel in der italienischen Einwanderungspolitik. Der Chef der Regierungspartei "Partito Democratico" (PD), Nicola Zingaretti, sagte im TV-Interview, die 84 Personen an Bord des Schiffes "Ocean Viking" sollen in Italien an Land gehen dürfen. Das Boot durfte bisher weder in Malta noch in Italien anlegen.