Kosten der Lehrer pro Schüler laut OECD in Österreich hoch

Die jährlichen Gehaltskosten der Lehrer pro Schüler gehören in Österreich zu den höchsten innerhalb der OECD. Das zeigt die am Dienstag veröffentlichte OECD-Studie "Bildung auf einen Blick". Bedingt ist dies durch vergleichsweise kleine Klassen und hohe Gehälter. Am Arbeitsmarkt in Österreich ist zudem der noch relativ junge Bachelor-Abschluss im Vergleich wenig begehrt.