Vierjähriger in Wien von Straßenbahn erfasst und verletzt

Ein vierjähriger Bub ist am Dienstagnachmittag in Wien-Donaustadt von einer Straßenbahn-Garnitur der Linie 26 erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind hatte die Gleise plötzlich überquert, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der Vierjährige wurde von der Wiener Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht, es bestand keine Lebensgefahr.