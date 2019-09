Mindestens 14 Menschen nach Explosion von Mine in Mali tot

Durch die Explosion einer Landmine auf einer Straße in Mali sind mindestens 14 Menschen getötet worden. Die Opfer hätten in einem Bus gesessen, der auf dem Weg von Douentza im Zentrum des Landes in die nördliche Stadt Gao über die Mine gefahren sei, sagte Oumar Ould Mamoud vom Busunternehmen Sonef. Die Polizei erklärte, bei dem Unglück seien zudem 13 Menschen verletzt worden.