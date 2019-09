Schloßberg soll meistbesuchtes Museum der Steiermark werden

Seit Juli wird gebaut - am Dienstag hat der Grazer Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP) zu einer ersten Baustellenbesichtigung in das künftige Schloßbergmuseum geladen. Dort wird fleißig gestemmt, gegraben und gebaut. Zu Muttertag 2020, im Kulturjahr, soll das Museum in und um die Kanonenbastei fertig sein. Es soll laut FPÖ-Gemeinderat Armin Sippel das "meistbesuchte Museum der Steiermark" werden.