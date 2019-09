Kärntner BZÖ sorgt mit Ausschluss-Meldungen für Verwirrung

Das BZÖ Kärnten, das in Kärnten bei der Nationalratswahl am 29. September antritt, steuert offenbar auf eine Parteispaltung zu. Zwei Aussendungen mit der Verkündigung von gegenseitigen Parteiausschlüssen mehrerer Funktionäre sorgten am Dienstag für Verwirrung.