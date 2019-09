Novomatic - Grüne hinterfragen Rolle der FPÖ

Die Grünen in Wien und Niederösterreich haben am Dienstag die von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video getätigte Aussage "Novomatic zahlt alle" zum Anlass genommen, das Verhältnis der Blauen zum niederösterreichischen Glücksspielkonzern in der Vergangenheit zu thematisieren. Fragwürdig erscheine dabei der "Schwenk" der Wiener FPÖ in Sachen Kleines Glücksspiel.