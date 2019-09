Abschied in Wiener Neustadt von Pfarrerin Angelika Petritsch

Mehrere Hundert Menschen haben am Sonntagnachmittag nach Angaben des Evangelischen Pressedienstes von Pfarrerin Angelika Petritsch in der Auferstehungskirche in Wiener Neustadt Abschied genommen. Die 37-Jährige war Ende Juli bei einem Verkehrsunfall in Namibia ums Leben. Die Beisetzung erfolgte im Familienkreis.