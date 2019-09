Zwei Notfälle an einem Nachmittag am Dachstein

Gleich zwei Notfälle haben sich am Samstagnachmittag am Dachstein (Bezirk Liezen) ereignet. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, stürzte ein 30-jähriger Tscheche beim Klettern ins Seil, er wurde schwer verletzt. Und zwei Alpinisten verstiegen sich ebenfalls beim Klettern. Alle drei wurden von Hubschraubern geborgen.