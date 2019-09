US-Friedensverhandlungen mit Taliban fast abgeschlossen

Die USA stehen nach Angaben ihres Sondergesandten für Afghanistan an der "Schwelle" eines Friedensabkommens mit den Taliban. Die Vereinbarung werde die Gewalt reduzieren und den Afghanen die "Tür zur Aushandlung eines ehrenwerten und nachhaltigen Friedens öffnen", schrieb Zalmay Khalilzad am Sonntag bei Twitter. Der US-Diplomat kündigte an, im Laufe des Tages zu "Beratungen" nach Kabul zu reisen.