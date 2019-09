Syrien: Für 100 Tötungen verantwortlicher Jihadist gefasst

Kurdisch geführte Einheiten haben in Syrien einen Jihadisten gefangen genommen, der mehr als hundert Menschen enthauptet haben und in die Anschläge in Brüssel im Jahr 2016 und Paris im Jahr 2015 verwickelt sein soll. Anuar Haddushi alias Abu Suleiman al-Belgiki, wurde von Kämpfern des von den Kurden geführten Bündnisses Syrische Demokratische Kräfte (SDF) "kürzlich" festgenommen, wie der SDF-Sprecher Mustefa Bali am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter bekannt gab.