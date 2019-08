Unfall mit Polizeiauto: Laut Zeugen mit Sirene unterwegs

Nach dem tödlichen Unfall am Wiener Verteilerkreis am Donnerstag in Favoriten mit einer getöteten Fußgängerin arbeitet das Verkehrsunfallkommando auf Hochtouren, um den genauen Ablauf zu rekonstruieren. Laut Zeugen war der in den Unfall verwickelte Polizeiwagen mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge wollte die Polizei auf einem Radweg über den Verteilerkreis fahren.