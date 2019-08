Lobnig bei Ruder-Heim-WM in Ottensheim nur im B-Finale

Die Kärntnerin Magdalena Lobnig hat bei den Ruder-Weltmeisterschaften in Ottensheim im Einer das A-Finale und damit vorerst auch einen Olympia-Quotenplatz verpasst. Die 29-Jährige belegte Freitagmittag in ihrem Semifinallauf Rang fünf, nur die Top Drei kamen in die Medaillenentscheidung. Um das Tokio-Ticket zu fixieren, muss Lobnig im B-Finale am Sonntag (12.18 Uhr) unter die besten drei kommen.