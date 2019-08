Grizzly tötete schlafenden Touristen beim Zelten in Kanada

In einem entlegenen Gebiet im Norden Kanadas ist ein Mann beim Zelten von einem Grizzlybären getötet worden. Der Franko-Kanadier Julien Gauthier wurde im Schlaf in seinem Zelt am Ufer des Flusses Mackenzie von dem Tier angefallen, wie seine Begleiterin der Tageszeitung "Le Parisien" am Dienstag berichtete. Der Bär habe den 44-Jährigen am Hals und an der Schulter gepackt und in den Wald geschleppt.