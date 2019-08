Zwei Belgier bei Wanderung in Tirol tödlich verunglückt

Ein 82-jähriger Belgier und seine 77-jährige Ehefrau sind am Montag in der Schönwiesschlucht in Obergurgl (Bezirk Imst) tot aufgefunden worden. Die Polizei bestätigte der APA einen Bericht der Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung". Die beiden waren am Sonntag auf die Schönwieshütte gewandert. Weil sie nicht in die Unterkunft zurückkehrten, verständigte die Vermieterin die Einsatzkräfte.