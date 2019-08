Deutsche Verteidigungsministerin will weiter US-Truppen

Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wünscht sich, dass weiter US-Truppen im Land stationiert bleiben. "Die Präsenz von US-Streitkräften in Deutschland liegt im beiderseitigen Sicherheitsinteresse. Hinweise, dass das in den USA anders gesehen wird, liegen mir nicht vor", sagte die CDU-Chefin der "Bild am Sonntag".