Geldtransporter-Überfall in Wels: Keine Spur vom 3. Täter

Auch zwei Tage nach dem missglückten Überfall auf einen Geldtransporter der Post in Wels war der dritte Komplize am Mittwoch noch auf der Flucht. Einer der beiden geschnappten Tschetschenen, die in U-Haft sitzen, gab an, aus Geldnot gehandelt zu haben. Wegen Körperverletzung und Vermögensdelikten sind die zwei bereits vorbestraft.